Was ist Heimat?: Kronacher Schüler zeigen ihre Ausstellung im Bayerischen Landtag

Kronacher Gymnasiasten stellen in München aus, im Bayerischen Landtag. Gestern haben sie ihr Fotoprojekt zu Menschen auf der Flucht, Vertreibung und Heimat präsentiert. Herzstück sind fast 40 schwarz-weiß Fotografien mit persönlichen Ansichten zum Begriff Heimat. Darin drücken Asylbewerber, Schüler und Lehrer aus, was sie unter Heimat verstehen.

Die Schüler haben wichtige Fakten zur Flüchtlingsproblematik gesammelt und ihre Ausstellung zwei Jahre lang vorbereitet. Nach den Worten ihres Religionslehrers sind die jungen Kronach durch die Arbeit offener geworden und können sich in Diskussionen besser mit Fakten einbringen.