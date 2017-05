Wasser in Öl: Mann in Gefrees durch Stichflamme verletzt

In Gefrees ist gestern Abend ein 75-jähriger Mann durch eine Stichflamme verletzt worden. Der Mann hatte eine Pfanne mit Fett auf der eingeschalteten Herdplatte seines Ofens vergessen. Durch Qualm aufmerksam geworden, machte er das, was man auf keinen Fall tun darf: er schüttete Wasser in die heiße Pfanne.

Es kam zu einer Stichflamme, wodurch auch die Kücheneinrichtung in Brand geraten ist. Der Mann erlitt leichte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung.