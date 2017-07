Wasser weiter abkochen: Trebgaster Abkochverordnung gilt noch zwei Wochen

Im Trinkwasser in Teilen von Harsdorf, Trebgast, Neudrossenfeld und Bindlach sind coliforme Bakterien festgestellt worden. Deshalb gilt (…)

Abkochverordnung: Coliforme Bakterien in Trinkwasser festgestellt

Müll am Trebgaster Badesee: Gemeinde muss morgens aufräumen – sogar Stühle und Mülleimer im Wasser

Schnaps und Bierflaschen am Ufer, Stühle, Mülleimer und Flaschen im Wasser – kein schöner Anblick am Badesee in Trebgast, wenn (…)