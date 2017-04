Wasserleiche in der Donau entdeckt

Großmehring/Ingolstadt (dpa/lby) – Die Leiche eines seit drei Wochen vermissten 29-Jährigen ist laut Polizei am Samstag in der Donau gefunden worden. Ein Fischer entdeckte den Toten demnach am Morgen in der Nähe der Donaubrücke bei Großmehring (Landkreis Eichstätt) und alarmierte die Polizei. Mit Hilfe der Feuerwehr und der Wasserwacht wurde die Leiche geborgen. Der Mann aus Pfaffenhofen war am Abend des 11. März alkoholisiert in die Donau gefallen und abgetrieben. Seine beiden Begleiter konnten ihn nicht aus dem Wasser ziehen. Eine Suchaktion von Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei war erfolglos geblieben.