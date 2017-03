Wasserrohbruch repariert: Burgkunstadter habe alle wieder Wasser

Der Wasserrohrbruch in Burgkunstadt ist behoben. Die geborstene Hauptleitung ist repariert, heute gibt’s nur noch Feinarbeiten. Zum Beispiel muss die Straße an der Bruchstelle wieder asphaltiert werden. Das hat der Burgkunstadter Wassermeister Joachim Russ im Radio Plassenburg-Gespräch erklärt.

Gestern war in der Stadt eine Hauptleitung gebrochen. Betroffen waren rund 300 Haushalte in Richtung Ebnether Berg, Frankenleite, Sonnenhang und Neubaugebiet Großer Flügel in Burgkunstadt.

Bis 22 Uhr hat der Burgkunstadter Bauhof gearbeitet, dann war alles wieder gut und die Bürger hatten wieder Wasser.

Grund für den großen Wasserrohbruch war das Alter der Leitung. Teile der Burgkunstadter Wasserversorgung bestehen nach den Worten von Fachmann Russ noch aus alten Gussleitung von kurz nach dem zweiten Weltkrieg.