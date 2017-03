Nach einem Wasserrohbruch sitzen in Burgkunstadt derzeit mehr als 300 Haushalte auf dem Trockenen. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Betroffen ist die Hauptwasserleitung, aus diesem Grund ist derzeit auch die Hainweihererstraße ist gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Stadtwerke arbeiten an der Leitung, die Wasserengpässe können sich aber bis in die Nacht hinein hinziehen.