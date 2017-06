Wo könnte es besser laufen? An welchen Ecken fehlt Geld? Was braucht eine Region, um zukunftsfähig zu bleiben? Diese Fragen klärt das (…)

Ortstermin in Forstlahm: Bürger fordern Erschließung des neuen Baugebietes

Es ging heiß her gestern beim Ortstermin in Sachen neues Baugebiet in Forstlahm. Oberbürgermeister Schramm und Vertreter der Stadt (…)