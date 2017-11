Wayne und Annemarie Carpendale freuen sich auf Nachwuchs

München (dpa) – Schauspieler Wayne Carpendale («Der Landarzt», 40) und seine Frau Annemarie (40) freuen sich auf Nachwuchs. «Wir sind sehr glücklich», sagte die werdende Mutter bei der McDonald’s Benefiz Gala am Freitagabend in München, die sie mit ihrem Mann moderierte. Die beiden hatten vergangenen Sonntag via Instagram verraten, dass sie bald Eltern werden und durften nun jede Menge Glückwünsche am roten Teppich entgegennehmen. Ein kleiner Babybauch blitzte bereits unter dem engen, goldenen Abendkleid der TV-Moderatorin («taff») hervor. Das Paar ist seit mehr als zehn Jahren zusammen, der angekündigte Nachwuchs wäre sein erster.