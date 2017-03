Wechsel an der Bundesagentur-Spitze: Scheele folgt Weise

Nürnberg (dpa) – Stühlerücken an der Spitze der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit: Nach dem Ausscheiden des langjährigen BA-Vorstandschefs Frank-Jürgen Weise übernimmt an diesem Samstag (1. April) Detlef Scheele die Führung der Nürnberger Bundesbehörde. Anders als Weise, der für die Ressorts Personal und Finanzen zuständig war, ist Scheele als Vorstandschef für den Bereich Arbeitsmarktpolitik zuständig, den er schon bislang verantwortet hat.

Scheele gehört dem BA-Vorstand bereits seit dem Spätsommer 2015 an. Davor war er Arbeits- und Sozialsenator in Hamburg gewesen. Verantwortung in der Bundesregierung trug Scheele von Anfang 2008 bis Ende 2009; in dieser Zeit war der gebürtige Hamburger in dem von Olaf Scholz (SPD) geleiteten Bundesarbeitsministerium als Staatssekretär für Arbeitsmarktpolitik und Grundsicherung zuständig.

Zum umfassendsten Personalwechsel an der Spitze der Bundesagentur seit vielen Jahren gehört auch der Einzug der 40 Jahre alten früheren Verbandsfunktionärin Valerie Holsboer in den BA-Vorstand. Sie hatte bisher als Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie Lobbyarbeit für Fastfoodketten gemacht. Dem BA-Verwaltungsrat gehört Holsboer bereits seit 2010 an. Sie ist nach der früheren Vizepräsidentin Ursula Engelen-Kefer die zweite Frau in dem BA-Führungsgremium.

Der frühere Vorstandschef Frank-Jürgen Weise, der bereits am Dienstag offiziell verabschiedet wurde, hatte dem BA-Vorstand 15 Jahre lang angehört, 13 Jahre davon hatte er die Position des Vorstandschefs inne. Zusammen mit dem bereits im Sommer 2015 ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Heinrich Alt setzte er unter anderem die umstrittenen Hartz-Reformen um. Beide führten in der Bundesagentur für Arbeit unternehmerische Prinzipien ein und trugen zur Halbierung der Arbeitslosigkeit seit 2005 bei.