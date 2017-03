Wechsel an der Spitze: Die oberfränkische Polizei bekommt heute einen neuen Chef

Innenminister Joachim Herrmann wird heute Vormittag Oberfrankens Polizeipräsidenten Reinhard Kunkel in den Ruhestand verabschieden und seinen Nachfolger, Alfons Schieder ins Amt einführen. Schieder, Vizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, wird zum 1. April neuer Chef im Polizeipräsidium Oberfranken, das für rund eine Million Bürgerinnen und Bürger zuständig ist. Alfons Schieder ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Polizeilaufbahn hat er Jura studiert und hat in Schweinfurt, Bamberg und Nürnberg Führungspositionen bekleidet. Der Ministerrat hat sich auf Vorschlag von Innenminister Herrmann für Schieder entschieden.