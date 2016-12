Wechsel bei Raps: Geschäftsführerein geht ein halbes Jahr früher

Beim Kulmbacher Gewürzmittelhersteller Raps ist die Geschäftsführung ausgetauscht worden. Planmäßig – wie es von Raps heißt – verlasse Geschäftsführerin Maria-Johanna Schaecher das Unternehmen. Die Belegschaft hat kurz vor Weihnachten per Aushang von der Neuigkeit erfahren. Unternehmenssprecher Sascha Thaens spricht in der Bayerischen Rundschau von bestem Einvernehmen, auch wenn die Geschäftsführerin eigentlich fünf Jahre bleiben wollte und jetzt ein halbes Jahr früher aufhört.

Maria-Johanna Schaecher stammt aus Hamburg, ist seit vier Jahren zwischen ihrer Heimat und Kulmbach hin- und her gependelt und bekommt von Raps-Gesellschafter Frank Kühne Bestnoten. Sie wollte Raps wieder in die Gewinnzone bringen, für Wachstum sorgen und neue Technologien einführen. Heute habe Raps wieder Rang drei unter den Gewürzmittelherstellern in Europa.

Der Nachfolger in der Geschäftsführung bei Raps soll am 9. Januar vorgestellt werden.