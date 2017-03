Wechsel beim FC Augsburg: Schraml für Bircks

Augsburg (dpa/lby) – Beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wird es zur kommenden Saison einen Wechsel in der Geschäftsführung geben. Peter Bircks (64), an der Seite von Manager Stefan Reuter für den Bereich Marketing zuständig, wird seinen auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Die Nachfolge von Bircks wird zum 1. Juli Robert Schraml antreten. Er war fast 15 Jahre Geschäftsführer einer Brauerei in Salzburg. Der 51-Jährige soll künftig beim FCA die Bereiche Marketing und Vertrieb verantworten. Weitere Geschäftsführer bei den Schwaben sind Michael Ströll und der für den sportlichen Bereich zuständige Ex-Nationalspieler Reuter.

Bircks wird dem Bundesligisten aber als Ehrenamtler im Aufsichtsrat erhalten bleiben. «Ich habe in der operativen Geschäftsführung fünf spannende Jahre erlebt, in der wir große Erfolge gefeiert haben», äußerte der scheidende Geschäftsführer in der Vereinsmitteilung. Er ziehe sich auch auf Anraten seiner Ärzte und angesichts der Tatsache zurück, dass er in diesem Jahr 65 werde.