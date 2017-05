Wechsler fordert bayerischen Autogipfel

München (dpa/lby) – Die IG Metall dringt auf einen Pakt zur Zukunft der Automobilindustrie in Bayern. In Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Vorstände von Daimler, Audi, Bosch und des Stromkonzerns EnBW zusammen mit Gewerkschaftern und Betriebsräten zu einem Gespräch über die Autoindustrie im Land eingeladen. Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler sagte am Freitag der dpa: «Wir brauchen das schnellstmöglich auch in Bayern, damit wir beim Wandel in der Autoindustrie nicht ins Hintertreffen geraten. In Bayern hängen rund 400 000 Arbeitsplätze an der Autoindustrie.» Bei einem solchen Autogipfel im Freistaat müssten alle relevanten Akteure dabei sein.