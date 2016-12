Über Weihnachten ins Gefängnis. Ein 37-jähriger Mann ist vielleicht gar nicht so traurig, dass ihn am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Polizeistreife überprüft hat. Der Mann ist obdachlos und gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, weil er noch eine viermonatige Freiheitsstrafe abzusitzen hat. Das tut er jetzt. Er hat’s warm, bekommt was zu essen und kann sich waschen… schöne Weihnachten geht trotzdem anders.