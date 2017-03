„Weißer Engel“: Herbert Rösch aus Rugendorf bekommt Auszeichnung

Herbert Rösch aus Rugendorf ist jetzt mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet worden. Mit dem Preis werden Menschen gewürdigt, die sich in besonderer Weise in den Bereichen Gesundheit und Pflege ehrenamtlich engagieren.

Herbert Rösch erhielt die Auszeichnung von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml für sein Engagement in der Tinnitus-Selbsthilfegruppe Kulmbach, die Rösch vor über 20 Jahren gegründet hat.

Sein Team und er hätten in dieser Zeit schon rund 600 Patienten beraten und ihnen einen guten Umgang mit dem Leiden gezeigt, so die Gesundheitsministerin.

Neben Herbert Rösch aus Rugendorf haben noch neun weitere Oberfranken heute die Auszeichnung „Weißer Engel“ überreicht bekommen.