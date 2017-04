Weiter auf Sparkurs: Kulmbacher Kreistag verabschiedet Haushalt 2017 einstimmig

Der Kulmbacher Kreistag hat gestern seinen Haushalt für 2017 verabschiedet – einstimmig.

Am meisten investiert der Landkreis in diesem Jahr in die Schulen mit fast vier Millionen Euro. Der größte Ausgabenposten sind rund 14,5 Millionen Euro, die in die soziale Sicherung fließen, davon acht Millionen allein in die Jugendhilfe.

Der Landkreis bleibt in diesem Jahr auf Sparkurs, für wichtige Investitionen reiche das Geld aber. Laut Kreiskämmerer Rainer Dippold habe man schon schwierigere Jahre gehabt.