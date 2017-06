Weiter Rätselraten nach Brandanschlag auf Polizei

Weilheim (dpa/lby) – Nach dem Brandanschlag auf das Dienstgebäude der Polizei in Weilheim (Landkreis Weilheim-Schongau) rätseln die Beamten weiter über Täter und Motiv. Noch gebe es keine Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Spuren seien gesichert worden und würden nur ausgewertet. Auch wurde ein Zeugenaufruf gestartet. Unbekannte hatten in der Nacht zum Dienstag Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit vor dem Erdgeschoss entzündet. Die Polizisten konnten den Brand an der Außenfassade löschen.