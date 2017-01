Weiterhin erhebliche Lawinengefahr in den deutschen Alpen

München (dpa/lby) – Nach den Schneefällen der vergangenen Tage bleibt die Lawinenlage in den deutschen Alpen kritisch. Oberhalb der Waldgrenze bestand auch zu Beginn der Woche weiterhin erhebliche Lawinengefahr, wie der Lawinenwarndienst am Montag in München mitteilte. Es herrsche dort die dritte der fünf Warnstufen, unterhalb der Waldgrenze Stufe zwei. Die Lage bleibe angespannt, die Lawinengefahr werde nur langsam nachlassen, sagte ein Sprecher. In den kommenden Tagen rechne man mit Sonnenschein und dadurch mit mehr Lawinenabgängen.