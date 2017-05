Welche Themen für den Wahlkampf? CSU beendet Klausur

Schwarzenfeld (dpa/lby) – Der CSU-Vorstand beendet heute seine zweitägige Klausur im oberpfälzischen Schwarzenfeld. Ziel der Tagung ist es, die Schwerpunkt-Themen aus Sicht der CSU für den anstehenden Bundestagswahlkampf festzuzurren. Parteichef Horst Seehofer hatte zu Klausurbeginn «Sicherheit und Wohlstand für alle» als Leitmotiv angekündigt. Am Sonntag will Seehofer dann mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über gemeinsame Wahlkampf-Schwerpunkte von CDU und CSU beraten. Anfang Juli wollen die Schwesterparteien ein gemeinsames Wahlprogramm vorstellen. Weitergehende Forderungen, die die CDU nicht mitträgt, will die CSU anschließend in einem eigenen «Bayernplan» verankern, etwa eine Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge.