Die Winterpause ist vorüber – schon bald kann wieder am neuen Wellnesshotel in Neukenroth im Landkreis Kronach gebaut werden. Als nächste Großmaßnahmen sollen sowohl die Fenster eingesetzt, als auch das Dach errichtet werden. In dem Wellnesshotel sind unter anderem eine Saunalandschaft, eine Bowlingbahn und ein Fitnessstudio geplant. Ende 2018 soll eröffnet werden. Die Kosten liegen im unteren zweistelligen Millionenbereich.