Weltrekord für Kronacher Lehrer: Hamburg-Marathon im Business-Anzug gelaufen

Da dürften wohl einige Kronacher Schüler mächtig stolz auf ihren Sportlehrer sein. Felix Mayerhöfer, Lehrer an der Kronacher Realschule, ist beim Hamburg-Marathon einen neuen Weltrekord gelaufen. Das Besondere: Er hat die rund 42 Kilomter lange Strecke im Anzug zurückgelegt, also mit langer schwarzer Stoffhose, Sakko und Krawatte. Mit dieser doch recht ungewöhnlichen Sportkleidung hat er 2 Stunden und 42 Minuten gebraucht und war damit rund eine Viertelstunde schneller als der bisherige Rekordhalter. Die Daten gehen jetzt an das Guinness-Buch der Rekorde, wo Mayerhöfer wohl bald als „schnellster Marathon-Läufer im Business-Anzug“ auftauchen wird.