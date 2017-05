Weniger Arbeitslose im Mai: Quote im Agenturbezirk Bayreuth/Hof bei 3,9 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen ist noch einmal zurückgegangen. Im Arbeitsamtsbezirk Bayreuth/Hof waren im Mai 9.797 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 564 weniger als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 3,9 Prozent. Zuletzt lag die Quote im November 2016 so niedrig. In Kulmbach waren im Mai 2.893 Menschen arbeitslos gemeldet, 2,1 Prozent weniger als im April diesen Jahres.

Die erfreulichsten Meldungen kommen aus dem Landkreis Kronach. Hier ist die Zahl der Erwerbslosen unter allen Kreisen im Agenturbezirk am stärksten zurückgegangen auf 1.087.

Der regionale Ausbildungsmarkt bereitet sich unterdessen auf den Endspurt vor. Die Berufsberatung unterstützt derzeit 1.277 Schülerinnen und Schüler, die bisher noch keine konkreten Ausbildungsperspektiven haben.