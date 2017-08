Weniger Straftäter unter Bewährungssaufsicht im Jahr 2016

Fürth (dpa/lby) – Mehr als 18 200 Straftäter haben im vergangenen Jahr in Bayern Bewährungshilfe bekommen – das waren 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Großteil der Straftäter waren Männer, nur etwa 2500 waren weiblich, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth mitteilte.

Weil manche Täter mehrere Taten auf dem Kerbholz hatten, listen die Statistiker insgesamt über 22 000 Fälle sogenannter Bewährungsaufsicht auf. In fast einem Viertel (23 Prozent) der Fälle waren Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz der Grund für die Bewährung.

Zudem wurden 2016 in mehr als 8000 Fällen Menschen aus der Bewährungsaufsicht entlassen – knapp 67 Prozent davon erfolgreich. In den anderen Fällen wurde etwa die Bewährung widerrufen oder die Strafe in ein neues Urteil einbezogen.