Weniger Tote auf deutschen Straßen

Bensheim (dpa) – Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Südhessen ums Leben gekommen. Am frühen Morgen geriet (…)

Laster kracht in verunglücktes Auto

Süderholz (dpa) – Ein Windrad in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Mitte des Turmes durchgebrochen und auf einen Acker gestürzt (…)

Auto stürzt in Hamburg in die Elbe: 20-Jähriger tot

Hamburg (dpa) – Ein Auto mit vier jungen Männern ist in Hamburg von einer Brücke in der Nähe der Elbphilharmonie in die eiskalte (…)