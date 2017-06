Wenn der Regen kommt: Hochwassernachrichtendienst warnt für den Nachmittag

Stellenweise hat es schon geregnet in der Nacht in Oberfranken. Aber die Lage an den Bächen und Flüssen ist laut Hochwassernachrichtendienst aktuell entspannt. Alles im grünen Bereich. Das kann sich aber heute im Laufe des Tages ändern. Es nähert sich eine umfangreiche Tiefdruckzone von Norden und es soll vor allem Richtung Fichtelgebirge heute ergiebigen Regen geben.

Der Hochwassernachrichtendienst für Bayern warnt vor stärkerem Niederschlag heute Nachmittag mit bis zu 15 Litern Wasser pro Quadratmeter – dann kann es zu Hochwasser kommen in Bächen und Flüssen, zu Überschwemmungen, aber auch zu Erdrutschen.