Wenn die Gäste mitarbeiten: Wanderer pflanzen Bäume im Frankenwald

Gestartet ist es als eine nette Idee für die Urlaubsgäste – dahinter steckt aber ein Zukunftsprogramm für den Frankenwald. Die Urlaubsgäste können selbst beim Aufforsten der beliebten Wander- und Ferienregion helfen, gleichzeitig ein Plan für einen Waldumbau um den Frankenwald zukunftsfit zu machen.

Am Samstag hat die erste Wandergruppe ihre eigenen Bäumchen im Steinachtal bei der Burgruine Nordeck gepflanzt. Mindestens vier Sorten Bäume haben die Förster und die Touristinfo Frankenwald auf dem Programm.

Weitere geführte Wanderungen mit Baumpflanzaktionen sind am 12. September und am 7. Oktober geplant. Alle Infos dazu gibt’s im Frankenwald-Tourismuscenter.