Wenn vor dem Fenster die Feier tobt: Kulmbacher Altstadtbewohner bitten um kürzere Ausschankzeiten

Seit Jahren fragen sich viele im Raum Bayreuth / Kulmbach, warum das Bayreuther Bürgerfest am selben Wochenende stattfindet wie das (…)

Turnus geändert: Altstadtfest Kulmbach und Bürgerfest Bayreuth an verschiedenen Wochenenden

Schon mal geöffnet: Die Alte Feuerwache in Kulmbach feiert das Altstadtfest mit

Die Alte Feuerwache in Kulmbach – am 7. Juli gibt’s die offiziell Wiedereröffnung. Zum Auftakt des Altstadtfestes gestern in (…)