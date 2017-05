Vielleicht ist jemandem am Freitag Vormittag bei Marktschorgast an der A 9 ein Steinewerfer aufgefallen. Der Unbekannte hat gegen 10 Uhr 45 von einer Brücke aus auf einen auf der Autobahn fahrenden Pkw eines 37-Jährigen gezielt und getroffen. In der Frontscheibe ist ein Steinschlag von der Größe einer zwei-Euro-Münze entstanden. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei in Bayreuth oder jede andere Polizeidienststelle.