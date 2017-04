Wer verlagert oberfränkische Arbeitsplätze?: vbw lädt zu Kongress nach Coburg

British American Tobacco in Bayreuth ist das jüngste Beispiel, aber auch andere Firmen in Oberfranken denken darüber nach, in Auslandsstandorte zu investieren.

Die große Frage wird auch für heimische Firmen und vor allem ihre Mitarbeiter sein – geht’s NUR um eine neue Niederlassung oder steht – wie bei B.A.T. in Bayreuth eine komplette Verlagerung an und damit der Verlust von Arbeitsplätzen in Oberfranken?

Genau darüber beraten Vertreter der bayerischen Wirtschaft heute bei einem Kongress in Oberfranken. Welche Verlagerungstrends gibt’s bei den oberfränkischen Unternehmen und wie wird sich das auf die heimischen Standorte auswirken? Hans Peter Pohl, der Geschäftsführer der Netzsch GmbH aus Selb mit über 3.000 Mitarbeitern wird dabei sein, Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und unter anderen auch Karl Lichtblau, der Geschäftsführer des Instituts der Bayerischen Wirtschaft. Der Kongress beginnt um 17 Uhr 30 in Sonnefeld im Landkreis Coburg.