Wer will ein Katzenkind spielen?: Luisenburg in Wunsiedel lädt zum Cats-Casting ein

Einmal auf eine Theaterbühne stehen – für viel von uns ist das ein Traum. Der kann ab morgen wahr werden für junge Talente. Die Luisenburg in Wunsiedel sucht nämlich zum dritten Mal in dieser Saison Statisten, die Katzenkinder spielen wollen.

Das weltberühmte Musical Cats wird heuer noch einmal auf der Luisenburg gespielt und für die Katzengeschichte braucht es ganz viele Theater-Katzenkinder. Die einzige Voraussetzungen für alle, die sich bewerben wollen ist, sie sollten nicht größer als 1 Meter 50 sein. Bühnenerfahrung ist nicht notwendig, nur Spaß an Bewegung und Tanz und Musik, schreibt der Regisseur, Hardy Rudolz.

Das Casting beginnt morgen ( Samstag) um 10 Uhr auf der Probebühne der Luisenburg, das ist in der ehemaligen Autowelt König in der Luisenburgstraße 45.