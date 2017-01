Wetterdienst hebt Unwetterwarnung teilweise auf

Offenbach (dpa) – Sturmtief «Axel» zieht langsam weiter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnung für Baden-Württemberg am frühen Donnerstagmorgen wieder aufgehoben. In Bayern blieb die Warnung vor starkem Schneefall mit Schneeverwehungen zunächst gültig. Dort sorgten Sturm und Schnee für zahlreiche Unfälle. Im Süden von Oberbayern gab es zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen etwa 160 Verkehrsunfälle, wie ein Polizeisprecher sagte. Das seien etwa dreimal so viele wie sonst.