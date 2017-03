Wetterdienst warnt vor starkem Regen und Unwettern

München (dpa/lby) – Der Deutsche Wetterdienst warnt für das Wochenende vor Sturm, starkem Regen und Unwettern im Freistaat. Ab der Nacht zum Samstag seien selbst im Flachland stürmische Böen zu erwarten, hieß es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Noch deutlich stärker falle der Westwind in den Bergen aus. In der zweiten Nachthälfte soll zudem länger anhaltender Regen einsetzen. «Bis Sonntagnachmittag fallen in den Weststaulagen der östlichen Mittelgebirge sowie an den Alpen gebietsweise 40 bis 70, in den Allgäuer sowie Berchtesgadener Alpen 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter innerhalb von etwa 36 Stunden.»

In den beiden Regionen seien auch Unwetter möglich beziehungsweise zu erwarten. Westlich der Iller seien kleinräumig sogar bis zu 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter möglich.