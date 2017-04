Whörl: Sanierung des Unternehmens startet wie geplant

Die insolvente Modehauskette Wöhrl wird wie geplant von Investor Christian Greiner übernommen. Die Gläubiger des Unternehmens, das auch Filialen in Bayreuth und Hof betreibt, haben dem Insolvenzplan einstimmig zugestimmt, so Wöhrl in einer Mitteilung. Damit besteht auch für die Standorte in Oberfranken, deren Bestand bereits zugesichert wurde erstmal keine Gefahr. Greiner wird demnach die 32 noch bestehenden Modehäuser zum 1. Mai übernehmen und kann sich dann Schritt für Schritt an die Sanierung des Unternehmens machen. Wie allerdings mit dem weiteren Investitionsangebot der österreichischen Firma „Kleider Bauer“ verfahren wird – dazu hat sich Wöhrl bisher nicht geäußert.