Wichtige Entscheidungen: Landessynode tagt in Coburg

Tag zwei der evangelischen Landessynode in Coburg. Bis Donnerstag tagt das Kirchenparlament der evangelischen Kirche in Bayern in der Vestestadt.

Die Synode hat weitreichende Befugnisse. Die 108 Synodalen beschließen den Haushalt, verabschieden die Kirchengesetze, entscheiden in Personalfragen und wählen den Landesbischof für 2,5 Millionen Protestanten in Bayern. Die Synodalen erwarten wichtige Beschlüsse zu aktuellen Reformbemühungen.