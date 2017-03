Wichtige Fragen: Kulmbacher Stadtrat befasst sich mit Bursa, Bauvorhaben und Bierfest

Eines von vielen wichtigen Themen in der Sitzung des Kulmbacher Stadtrates heute wird die Städtepartnerschaft mit Bursa in der Türkei sein.

Oberbürgermeister Schramm will den Stadtrat informieren, nachdem die türkische Stadt auf ihrer Homepage veröffentlicht hat, dass sie ihre Partnerschaft mit Kulmbach und Darmstadt aussetzen werde.

Kulmbach ist nicht die einzige Stadt mit einer türkischen Partner-Kommune. Nürnberg, Erlangen, Schwabach und auch Bayreuth haben türkische Partner-Städte. Aber Kulmbach und Darmstadt sind die einzigen, deren Partnerschaften auf Eis gelegt wurden. Stillhalten und das Referendum in der Türkei abwarten oder agieren.? – das wird eine Frage sein, heute im Kulmbacher Stadtrat.

Darüber hinaus muss sich das Stadtparlament auch mit strittigen Bauvorhaben befassen. Der Neubau von zwei Wohnblocks mit 18 Einheiten in Kulmbach/Weiher stößt bei den Anliegern auf Widerspruch, ebenso die Erschließung eines neuen Baugebiets in Kulmbach Höferänger, und außerdem werden auch Reaktionen auf die Verlegung des Kulmbacher Bierfestes in die Lichtenfelser Straße erwartet.