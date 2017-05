Wichtige Termine für Schüler in Kulmbach: Anmelden für Gymnasium oder Realschule

Diese Woche läuft in Kulmbach die Anmeldung für die beiden Gymnasien. Das wird der erste Jahrgang, der dann das neue neun-stufige Gymnasium durchläuft. Die ganze Woche können sich Viertklässler der Grundschulen und Fünftklässler aus der Real- oder Mittelschule anmelden, die in die fünfte Klasse Gymnasium wechseln wollen.

Jeweils ab acht Uhr morgens ist die Anmeldung möglich. Dabei haben sollten die Eltern für ihre Kinder die Geburtsurkunde und das Übertrittszeugnis, das die Kinder heute in ihrer Grundschule bekommen.

Für die Carl-von-Linde Realschule läuft die Anmeldung für Viertklässler der Grundschulen dann nächste Woche ab Montag 8 Mai, jeweils von 9 bis 16 Uhr und am Freitag bis 13 Uhr. Ebenso für Schüler aus der 5. Jahrgangsstufe mit einem Notenschnitt von 2,5 oder besser.

Außerdem gibt’s für beide Gymnasien und für die Realschule einen Probeunterricht für Schüler, die im Übertrittszeugnis ein „nicht geeignet“ stehen haben. Der Unterricht findet für beide Gymnasien zusammen am MGF statt, ab 16. Mai. Und auch der Probeunterricht für die Viertklässler an der Realschule ist ab dem 16. Mai vorgesehen.