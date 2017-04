Wichtiger Ehrenamtsjob: Wassrwacht legt ihre Wachdienste für die Badesaison fest

Das ist wichtig fürs Schwimmbad und die Gewässer im Stadtsteinacher Raum. Die Wasserwacht Stadtsteinach legt morgen ( Freitag 28.04) die Termine für die Wachdienste der Mitglieder in der kommenden Badesaison fest.

Wer bei der Wasserwacht Dienst tut, kann neben Wasserrettung auch erste Hilfe an Land und weiß, wie man mit einem Defibrillator umgeht. Deshalb gibt es einmal im Jahr Auffrischungskurse in verschiedenen Bereichen, die die aktiven Mitglieder immer wieder absolvieren müssen um auf dem neuesten Stand zu sein. Die Versammlung findet um 18 Uhr 30 im Gasthof Goldener Hirsch statt.