Widerstand gegen neue Wohnhäuser: SPD triffrt sich mit Anwohnern in Kulmbach

Widerstand gegen Baupläne regt sich in der Kulmbacher Friedrich-Schönauer Straße. Eine Immobilienfirma will dort auf dem Grundstück mit der Hausnummer 45 zwei dreistöckige Wohnhäuser und 18 Garagen bauen.

Den Anwohner in der Straße Zum Weiherbach sind die geplanten Gebäude zu groß. Jetzt will die Kulmbacher SPD vermitteln. Übermorgen, am Freitag, um 14 Uhr treffen sich der Kulmbacher SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende, Ingo Lehmann, und einige Parteikollegen mit Anwohnern in der Straße zu einem Ortstermin.