Wie geht’s nach der Lehre weiter: Möglichst flott, meint das Arbeitsamt

In Oberfranken fehlen Tausende Arbeitskräfte und Institute und Behörden bemühen sich die Lücken zu füllen. Den Arbeitsagenturen in der Region geht es heute um Azubis, die am Ende ihrer Lehrzeit stehen, den Abschluss machen und noch nicht wissen, ob sie übernommen werden.

Sie sollten sich frühzeitig bei der Agentur für Arbeit melden, schreibt Matthias Klar, damit sie möglichst am Ende ihrer Ausbildungszeit nahtlos in einen neue Beschäftigung übergehen können. Das hat Vorteile für den frischgebackenen Gesellen, weil er nicht erst Arbeitslosengeld beantragen und eine unfreiwillige Pause einlegen muss. Gleichzeitig suchen viele Betriebe händeringend nach Fachkräften.

Sollte das mit der Anschlussbeschäftigung nicht gleich klappen, gibt’s wenigstens rechtzeitig die finanzielle Absicherung in Form von Arbeitslosengeld und – nicht zu vergessen – die Krankenversicherung.