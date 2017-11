Wieder ein Highlight im Kulmbacher Freibad: neuer Sprungturm ist vorgesehen

Vor allem die Jugendlichen haben ihn in den vergangenen zwei Sommern vermisst im Kulmbacher Freibad – einen Sprungturm. Die gute Nachricht: es soll wieder einer gebaut werden. Das ist nach der jüngsten Werksausschusssitzung im Kulmbacher Rathaus durchgesickert. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Ingo Lehmann, hat das gegenüber Radio Plassenburg bestätigt. Die SPD hatte von Anfang gefordert, dass so schnell wie möglich wieder ein Sprungturm oder Ähnliches ins Freibad kommen soll. Kleiner Wehrmutstropfen: ein 10er-Sprungturm wird es nicht werden. Angedacht ist, einen 5er-Turm zu errichten und zwar an einer anderen Stelle als der alte, abgerissene, Sprungturm. Ende 2018 könnte es mit den Bauarbeiten los gehen. In der nächsten Stadtratssitzung, der Haushaltssitzung am 30.November, wird es um´s Geld gehen für den Sprungturm. Auch die Eisbahn, direkt neben dem Freibad, soll saniert werden.