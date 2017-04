Wieder in neun Jahren zum Abitur: CVG und MGF zeigen sich begeistert

Das G9 kommt in Bayern zurück und die Kulmbacher Gymnasien begrüßen das. Der stellvertretende CVG-Schulleiter, Mario Sattler, und MGF-Rektor, Horst Pfadenhauer, sprechen in der Bayerischen Rundschau von der Rückkehr zur gymnasialen Stärke. Das Abitur sei ein Reifezeugnis und Reife brauche Zeit.

Das CVG hatte schon vor zwei Jahren die „Mittelstufe Plus“ eingeführt, ein Modellprojekt, in dem die Schüler in neun Jahren zum Abitur gelangt sind. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht, der Druck sei den Schülern genommen worden. Und das soll er jetzt am neuen G9 auch. Es gibt nur noch wenig Nachmittagsunterricht; die Schüler haben mehr Zeit für alles.

Die jetzigen Vierklässler sind übrigens der erste G9-Jahrgang.