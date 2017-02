Wieder mehr Spielraum: Bayreuth und Kulmbach senken die Kreisumlagen

Der Landkreis Bayreuth will seine Kreisumlage auf 41 Prozentpunkte senken und damit die Gemeinden im Landkreis spürbar entlasten. Das ist bei der Vorstellung des Haushaltsplans für 2017 deutlich geworden. Die Konsolidierungsphase laufe gut, der Haushalt entwickle sich stabil, sagt der Bayreuther Landrat Hübner.

In Kulmbach soll der Kreishaushalt in der nächsten Kreistagssitzung am 31. März verabschiedet werden, vorberaten ist er schon. Und auch die Kulmbacher sprechen von einer guten Konsolidierungsphase dank der Stabilisierungshilfen. Auch im Kulmbacher Land sollen die Gemeinden entlastetet werden. Vorgesehen ist, die Kreisumlage um 0,8 Prozentpunkte zu senken, auf dann 45,2 Punkte.