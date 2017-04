Wieder mit dabei: Joachim Herrmann kündigt Teilnahme an Motoradsternfahrt an

Auch in diesem Jahr wird Innenminister Joachim Herrmann an der traditionellen Kulmbacher Motorradsternfahrt teilnehmen. Am Sonntag um 12 Uhr wird er wieder den Motorradkorso anführen, bevor er alle Teilnehmer auf dem Brauereigelände begrüßen wird. Im Vorfeld will er im Brauereigebäude die diesjährigen Maßnahmen aus dem Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ vorstellen: Unter anderem wolle er gezielt in die gebaute Verkehrssicherheit investieren und beispielsweise mehr Kurven mit einem speziellen Unterfahrschutz an Leitplanken ausrüsten. Im Zuge der Sternfahrt will Herrmann außerdem dem Bayerischen Roten Kreuz und dem Malteser Hilfsdienst ein neues Katastrophenschutz-Fahrzeug übergeben.