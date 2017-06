Wiedereröffnung der „Alten Feuerwache“: Termin soll nächste Woche bekanntgegeben werden

„Neueröffnung im Sommer“ – so steht es seit Wochen in den Fensterläden der „Alten Feuerwache“ in Kulmbach. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Jetzt wurde in Facebook das Gerücht gestreut, dass das Restaurant am 26. Juni wiedereröffnen soll, also in knapp zwei Wochen. Weder die Kulmbacher Braurei noch die „Chilli’s Gruppe“ Fürth, die als Gesellschafterin im Boot ist, wollten diesen Termin bestätigen. Im Gespräch mit Radio Plassenburg hat ein Sprecher von „Chilli’s“ berichtet, der Termin 26. Juni sei einmal wage ins Auge gefasst worden, könne aber höchstwahrscheinlich nicht gehalten werden, da die Handwerker noch viel Arbeit hätten. Ein endgültiges Datum für die Neueröffnung der „Feuerwache“ soll demnach nächste Woche bekanntgegeben werden. Wenn es soweit ist, erfahren Sie es selbstverständlich bei Radio Plassenburg.