Wiedersehen mit Weinzierl: Augsburg auf Schalke gefordert

Augsburg (dpa/lby) – Der FC Augsburg will heute im Bundesligaspiel beim FC Schalke 04 einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Beim Wiedersehen mit ihrem langjährigen Coach Markus Weinzierl können die Fuggerstädter wieder mit Kapitän Paul Verhaegh planen. Der Fußball-Rechtsverteidiger meldete sich nach Rückenproblemen fit. Die Augsburger konnten von ihren vergangenen elf Bundesligaspielen gegen Schalke nur eines gewinnen. «Wir schauen nur auf uns und wollen möglichst schnell viele Punkte holen», sagte FCA-Trainer Manuel Baum vor dem 24. Spieltag. In der Tabelle liegen die Augsburger derzeit einen Punkt vor Schalke.