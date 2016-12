Wikileaks nennt Namen: Ex-Wirsberger Wirsberger Bruno Kramm ist dabei

Wikileaks, die Enthüllungsplattform hatte Anfang Dezember Unterlagen veröffentlicht, die die enge Kooperation zwischen den BND, dem Deutschen Auslandsgeheimdienst und der NSA beweisen sollten. In all den Unterlagen findet sich auch der Name Bruno Kramm – Politiker der Piratenpartei, Netzaktivist und Ex-Wirsberger.

Kramm hatte im Jahr 2013 Strafanzeige gegen Telekommunikationsunternehmen wegen des Ausspähens von Daten gestellt. Die Anzeigen seien im Sande verlaufen, sagt Kramm im Nordbayerischen Kurier. Dass der Sachverhalt jetzt bei Wikileaks auftaucht, finde er gut. Kramm setzt sich mit der Piratenpartei unter anderem für mehr Transparenz ein. Dass die Politik keine Kontrolle über die Geheimdienste habe und darüber, wie mit Daten umgegangen werde, nennt er skandalös.