Wildunfälle in Serie: Fuchs, Dachs, Wildschwein und Reh bei Mündhberg unterwegs

Wenn Mieter und Vermieter streiten, dann treibt das oft seltsame Blüten. In Hof ist ein 68-jähriger Vermieter genervt, weil sein (…)

Fahrrad konfisziert: Ärgerlicher Vermieter versucht sich in Denkzettel-Verteilen

Das Schützenhaus in Münchberg wird saniert und umgebaut. Und jetzt ist klar: den Auftrag in der europaweiten Ausschreibung hat sich ein (…)

Wer an diesem Wochenende auf der Strecke Hof-Münchberg-Bayreuth Zug fahren will, muss sich umstellen. Wegen Bauarbeiten im Landkreis (…)

Umleitung per Zug: Bauarbeiten bei Harsdorf machen Bahnfahren kompliziert

Einen schwarzen Vw Golf haben Diebe in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Münchberg gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Es (…)

VW Golf in Münchberg gestohlen: die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Einbrechersaison: Drei Tatorte in Kulmbach und Himmelkron

Das gefällt keinem von uns. Die Einbrecher haben in der dunklen Jahreszeit im Herbst Hochsaision. In Kulmbach/Kauernburg und in (…)