Wilhelmineaue: Den Bayreuthern ist ihr neuer Park zu wenig gepflegt

In Bayreuth gibt es Kritik am derzeitigen Erscheinungsbild des Landesgartenschau-Geländes. Am langen Wochenende waren viele Menschen in der Wilhelmineaue und meinen, mehr Pflege tut Not. So manches Beet, so mancher Weg könnte sauberer sein. Besonders am früheren Haupteingang machen sich die Lücken im städtischen Nachnutzungsprogramm bemerkbar, das ist immerhin schon drei Jahre alt. Manch einer spricht sogar von einer Mondlandschaft an der Äußeren Badstraße.

Was fehlt, ist eine pfiffige Idee. Bisher ist von einem Wohnmobil-Stellplatz oder einem kommerziellen Sportgelände die Rede.