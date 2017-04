Wilhelmineaue offiziell eingeweiht: Bayreuther Landesgartenschaugelände ist jetzt frei zugänglich

Bayreuth ist um einen Park reicher. Das ehemalige Landesgartenschaugelände ist am Wochenende mit einem Fest offiziell an die Bürger zurückgegeben worden. In den letzten Wochen wurden Einrichtungen und Ausstellungsgebäude zurückgebaut. Am Wochenende haben zahlreiche Bayreuther und auch Kulmbacher die Gelegenheit genutzt, sich die jetzt fertige Wilhelmineaue anzuschauen.

Für die Bayreuther Oberbürgermeisterin Merk-Erbe war das Fest nur der offizielle Akt. Unterwegs sind die Menschen in dem neuen Park schon seit Wochen.