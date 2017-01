«Willkommen bei den Hartmanns» und «Toni Erdmann» gewinnen

München (dpa/lby) – Die Flüchtlingskomödie «Willkommen bei den Hartmanns» hat den Produzentenpreis des Bayerischen Filmpreises gewonnen. Der Film greife «das in Deutschland allgegenwärtige Flüchtlingsthema temporeich und humorvoll, immer aber auch mit einem kritischen Blick» auf, teilte die Jury am Freitag vorab in München mit. Die Komödie gewann zudem bei der Online-Abstimmung für den diesjährigen Publikumspreis.

Ebenfalls mit zwei Auszeichnungen wurde der Film «Toni Erdmann» geehrt. Schauspielerin Sandra Hüller erhielt den Preis als beste Darstellerin und auch der Regiepreis ging an das Drama. Als besten Darsteller ehrte die Jury Jörg Schüttauf für seine Rolle in der Komödie «Vorwärts immer».

Die Jury vergab in diesem Jahr zudem einen Sonderpreis an die Macher von «Snowden». Zur Begründung hieß es, der Film sei «ein hervorragend gemachter Politthriller», der zudem zu großen Teilen in Bayern entstanden sei. Den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten erhielt in diesem Jahr der Film- und Theaterschauspieler Bruno Ganz (75). Als bester Jugendfilm wurde das Roadmovie «Tschick» ausgezeichnet.